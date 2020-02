'Ataques às instituições não serão tolerados', dizem procuradores a Bolsonaro

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Os presidentes das associações dos procuradores da República e dos procuradores do Trabalho reagiram, por meio de nota conjunta, nesta quinta, 27, ao vídeo compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro com um chamado para manifestações a seu favor. Fábio George Cruz da Nóbrega (ANPR) e Ângelo Fabiano Farias da Costa (ANPT) afirmam que nenhuma iniciativa “que atente contra os Poderes pode ser tolerada”.

A nota, que não cita o presidente ou faz menção direta ao caso, afirma que a Constituição de 1988 “proporcionou conquistas fundamentais ao

povo brasileiro” e que “marcha não admite retrocessos, nem atitudes antidemocráticas”. “Sem democracia, não há concretização da liberdade, nem da cidadania”.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Não há direitos individuais ou sociais, não há combate à corrupção. A defesa do regime democrático e de seus alicerces é, portanto, dever de toda a sociedade brasileira, sendo missão precípua do Ministério Público”, dizem a ANPR e a ANPT.

Advertisement

“Nenhuma iniciativa que atente, entretanto, contra os Poderes da República, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo contra o princípio democrático, pode ser tolerada. Velemos, todos, pela democracia e pelo respeito e fortalecimento das instituições brasileiras como valores irrenunciáveis”, dizem as entidades.

“Ele está enfrentando a esquerda corrupta e sanguinária por nós” e “Vamos mostrar que apoiamos Bolsonaro e rejeitamos os inimigos do Brasil” estão entre as frases no vídeo, que traz imagens da facada que atingiu o presidente durante as eleições de 2018.

O caso gerou reações entre ministros do Supremo.

O decano do STF, Celso de Mello, afirmou que o caso revela a “face sombria de um presidente que desconhece o valor da ordem constitucional” e que não está “à altura do altíssimo cargo que exerce”.

Já o ministro Gilmar Mendes disse que as instituições brasileiras “devem ser honradas por aqueles aos quais incumbe guardá-las”.

Em evento nos Estados Unidos, o ministro Luiz Fux declarou que não comentaria o caso, porque poderia vir a julgá-lo na Corte.

COM A PALAVRA, A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA E A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO

Brasília, 27/02/2020 – A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) vêm a público se manifestar da seguinte forma:

A Constituição Federal de 1988 proporcionou conquistas fundamentais ao povo brasileiro, como o retorno ao regime democrático e o fortalecimento das instituições, em processo que trouxe enormes avanços ao país, com a concretização de direitos e garantias fundamentais, maior transparência e probidade da Administração, e respeito às leis

Essa marcha não admite retrocessos, nem atitudes antidemocráticas. Sem democracia, não há concretização da liberdade, nem da cidadania. Não há direitos individuais ou sociais, não há combate à corrupção. A defesa do regime democrático e de seus alicerces é, portanto, dever de toda a sociedade brasileira, sendo missão precípua do Ministério Público.

Saudável que na democracia – regime que empodera a cidadania – possam ocorrer manifestações públicas pacíficas, com críticas dirigidas às instituições e seus agentes. Isso é essencial, inclusive, para o seu aperfeiçoamento.

Nenhuma iniciativa que atente, entretanto, contra os Poderes da República, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo contra o princípio democrático, pode ser tolerada. Velemos, todos, pela democracia e pelo respeito e fortalecimento das instituições brasileiras como valores irrenunciáveis.

Luiz Vassallo

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.