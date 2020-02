Número de casos de coronavírus confirmados na Espanha sobe a nove

Por Estadão - Estadão 5

A Espanha confirmou dois novos casos de coronavírus, o que elevou nesta quarta-feira, 26, o total de registros da doença no país para nove, segundo autoridades nacionais. Uma pessoa que recentemente visitou a Itália e agora está na Catalunha contraiu a doença, de acordo com autoridades locais. Outra pessoa também foi diagnosticada com a doença em Madri, no segundo caso confirmado na capital espanhola.

O primeiro episódio em Madri havia sido confirmado na noite de terça-feira, 25, de uma pessoa que retornou da Itália, em 23 de fevereiro, e começou a se sentir doente dois dias depois.

Nas Ilhas Canárias, dezenas de pessoas foram colocadas em quarentena em um hotel, após um médico e sua mulher testarem positivo dois dias atrás e outras duas pessoas terem sido infectadas com o vírus. Outro caso, na região de Valência, também havia sido confirmado mais cedo nesta quarta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.

