Lady Gaga anuncia lançamento de novo single para sexta-feira

Lady Gaga anunciou nesta terça-feira, 25, que vai lançar um novo single na sexta-feira, 28, à meia-noite. A música Stupid Love faz parte do novo álbum da cantora, o sexto da carreira.

Em março do ano passado, a artista confirmou que um novo trabalho estava a caminho, algo que já vinha sendo especulado por fãs. Na ocasião, ela negou rumores de gravidez e disse que, na verdade, estava grávida de #LG6, uma referência às iniciais do nome dela ao número do disco.

Agora, por meio das redes sociais, ela falou da nova canção que já havia vazado na internet em janeiro. O visual do anúncio combina com o atual da cantora, que pintou o cabelo de rosa e tem divulgado um batom de mesma cor da marca de cosméticos que criou no ano passado, a Haus Laboratories.

