Retorno após carnaval tem estradas com chuva e queda de barreiras em SP

Quem retornava de viagem após passar o carnaval fora da capital encontrou rodovias afetadas pelas chuvas na manhã desta Quarta-Feira de Cinzas (26). Durante a madrugada, o trânsito estava complicado na via Dutra, em razão de quedas de barreiras acontecidas no final da noite de terça-feira, 25, quando uma chuva intensa atingiu a região de Jacareí. A rodovia chegou a ficar interditada durante mais de três horas entre o km 165 e o km 167, sentido São Paulo. Houve congestionamento. Na manhã desta quarta, parte da pista ainda estava interditada no km 171 devido à queda de barreira.

No interior, um deslizamento interditou a rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no km 157, em Piracicaba, no início da madrugada desta quarta. De manhã, o trânsito estava sendo desviado pelas vias urbanas. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) faziam a remoção de terra e lama. A previsão é de que o tráfego seja normalizado à tarde.

Estragos

As chuvas causaram muitos estragos também em áreas urbanas, sobretudo no Vale do Paraíba. Em Jacareí, 63 imóveis foram interditados pela Defesa Civil devido aos desmoronamentos causados por um temporal. A portaria de um prédio desmoronou. Muitas casas também foram alagadas devido ao transbordamento do Rio Comprido. A Defesa Civil ainda levantava os estragos.

Em Taubaté, a chuva arrastou a sinalização de uma obra e dois carros caíram em uma cratera, na avenida Charles Schnneider, mas ninguém se feriu. O temporal causou alagamentos em Caçapava e em São José dos Campos.

José Maria Tomazela

Estadao Conteudo

