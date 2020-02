Número 1 do mundo, Ashleigh Barty derrota alemã e passa às oitavas em Doha

Por Estadão - Estadão 6

A terça-feira foi boa para as maiores favoritas ao título do Torneio de Doha, disputado em quadras rápidas no Catar. Número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty não teve dificuldades em sua estreia para eliminar a alemã Laura Siegemund por 6/3 e 6/2 e avançou às oitavas de final. O mesmo destino teve a checa Karolina Pliskova e a suíça Belinda Bencic.

Após bater a rival da Alemanha, Barty terá um desafio mais complicado na próxima rodada. Terá pela frente Elena Rybakina, do Casaquistão, que no último final de semana ficou com o vice do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos – perdeu a final para a romena Simona Halep, segunda melhor do mundo, que desistiu de jogar em Doha por causa de um problema físico.

Número 3 do ranking da WTA, Pliskova foi outra que ganhou com facilidade em sua estreia. Aplicou 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, na norte-americana Bernarda Pera. Com mais problemas em quadra, Bencic passou pela russa Veronika Kudermetova por 2 a 1 – parciais de 6/4, 4/6, 7/6 (7/4). Nas oitavas de final, a sua rival será a casaque Yulia Putintseva, que eliminou a belga Elise Mertens, cabeça 16 e atual campeã em Doha, também em três sets – parciais de 4/6, 6/3 e 6/2.

No confronto entre duas jogadoras que já foram campeãs em Doha, Petra Kvitova levou a melhor contra Carla Suárez Navarro e garantiu o seu lugar nas oitavas. A checa de 29 anos e número 11 do mundo superou a espanhola, ex-Top 10 e atual 70.ª colocada, por 2 sets a 1 – com parciais de 4/6, 6/3 e 6/0. Agora enfrenta a letã Jelena Ostapenko, que fez 6/1 e 6/2 na também checa Barbora Strycova.

Quem não teve a mesma sorte foi Sofia Kenin. A campeã do Aberto da Austrália sofreu a terceira derrota no quarto jogo disputado após a conquista de seu primeiro Grand Slam. Assim como aconteceu em Dubai, a norte-americana não passou da estreia em Doha ao cair para a ucraniana Dayana Yastremska por 6/3 e 7/6 (7/4), que jogará nas oitavas de final contra a espanhola Garbine Muguruza, que fez 6/1 e 6/2 na australiana Ajla Tomljanovic.

Outras vencedoras nesta terça-feira em Doha foram a bielo-russa Aryna Sabalenka (cabeça de chave número 9), a chinesa Zheng Saisai e a russa Svetlana Kuznetsova.

Estadao Conteudo

