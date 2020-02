Arrascaeta treina, mas Rafinha fica fora e deve desfalcar o Flamengo

Por Estadão - Estadão 10

Arrascaeta não deve ser problema no Flamengo para o duelo de quarta-feira com o Independiente del Valle, quando será definido o campeão da Recopa Sul-Americana. Nesta segunda, na reapresentação do elenco, o uruguaio foi ao campo do Ninho do Urubu, indicando que deve ter condições de entrar em campo no Maracanã.

No último sábado, Arrascaeta nem foi relacionado para a decisão da Taça Guanabara, a vitória por 2 a 1 sobre o Boavista, por estar com desgaste físico. Mas ao treinar nesta segunda, após a folga dada ao elenco no domingo, indicou que será aproveitado pelo técnico Jorge Jesus na quarta-feira.

As situações de Rafinha, Bruno Henrique e Rodrigo Caio são diferentes, especialmente a dos dois últimos, pois a previsão inicial de afastamento de ambos era de 15 dias. E a tendência é que nenhum deles tenha condições de ser aproveitado diante do Independiente del Valle, contra quem o Flamengo precisa vencer para faturar a taça, após empatar o duelo de ida, no Equador, por 2 a 2.

Rafinha tem uma pequena lesão na coxa esquerda, sendo que João Lucas é o favorito para ocupar a sua vaga na decisão. Sem Rodrigo Caio, com lesão muscular na coxa esquerda, a dupla de zaga vai ser composta por Gustavo Henrique e Léo Pereira, jogadores que chegaram ao clube em 2020. Já Bruno Henrique, com um trauma na perna direita, deve ter a sua vaga no setor ofensivo ocupada por Pedro.

O Flamengo encerra na manhã desta terça-feira, com um treino no Ninho do Urubu, a sua preparação para o confronto com o Independiente del Valle.

