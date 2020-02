Inter de Milão x Ludogorets será jogado sem torcida por temor ao coronavírus

Por Estadão - Estadão 9

A Inter de Milão anunciou nesta segunda-feira que sua partida pela Liga Europa contra o Ludogorets será disputada com os portões fechados pelo temor envolvendo o coronavírus e a sua propagação, após a ocorrência de vários casos da doença no norte da Itália.

As autoridades buscam conter o avanço da virose, e o governo italiano se movimenta para determinar que outras partidas também sejam realizadas sem a presença de torcedores nas principais áreas afetadas pela doença. Nesse cenário, a partida de quinta-feira foi a primeira a ser definida para realização com o estádio vazio.

“A Inter anuncia que, de acordo com as exigências das autoridades de saúde da região da Lombardia e do município de Milão e com a concordância da Uefa, o confronto de volta entre Inter e Ludogorets pela fase de 32 avos da Liga Europa será disputado às 21 horas locais na quinta-feira, 27 de fevereiro, com portões fechados no San Siro”, disse o clube em comunicado divulgado nesta segunda-feira.

A decisão era amplamente esperada e o Ludogorets havia anunciado pouco antes que a Inter havia enviado uma carta informando que as autoridades de saúde da cidade permitiram que a partida acontecesse com os portões fechados. O Ludogorets acrescentou que a Uefa disse estar monitorando a situação e que agiria imediatamente, se necessário. A Inter venceu o jogo de ida na Bulgária por 2 a 0.

As autoridades declaram que pelo menos 229 pessoas deram positivo para o vírus na Itália. A televisão estatal relatou na noite desta segunda-feira a sétima morte de uma pessoa infectada – a de um homem de 62 anos que já tinha sérios problemas de saúde. As outras seis vítimas eram idosos.

A maioria dos indivíduos infectados pelo Covid-19 é proveniente de duas regiões: cerca de dez cidades da Lombardia e outra área na região de Veneto. A Itália tem o maior número de casos fora da Ásia.

Quatro jogos da primeira divisão agendados para o último domingo foram adiados, incluindo o jogo da Inter em casa contra a Sampdoria. A partida da equipe de Milão contra a Juventus, no próximo domingo, em Turim, provavelmente também será disputada com portões fechados, bem como vários outras partidas no norte da Itália.

Estadao Conteudo

