Trump: coronavírus está sob controle nos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, utilizou sua conta no Twitter para afirmar que “o coronavírus está sob controle” no país. “Estamos em contato com todas pessoas e países relevantes”, pontuou.

Trump utilizou a mesma postagem para comentar o desempenho do mercado acionário. “O mercado de ações está começando a parecer muito bom para mim!”, disse. Hoje, as bolsas americanas recuaram mais de 3%, com o índice Dow Jones anulando os ganhos de 2020.

