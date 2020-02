Cuidados evitam riscos de inflamação com queimaduras

Por Estadão - Estadão 5

Crianças e donas de casa são as maiores vítimas de queimaduras térmicas, aquelas provocadas pelo calor. Entre as causas estão: panelas, água quente, ferro de passar e chapinha. Para amenizar o problema, a pessoas precisa ter alguns cuidados básicos, evitando assim as inflamações.

As queimaduras podem atingir do primeiro ao terceiro grau, apresentando desde vermelhidão e ardor até consequências mais graves. Por isso, é necessário conhecer alguns cuidados básicos, além de procurar um médico em determinadas situações para evitar complicações maiores.

Ações necessárias

No momento em que a pele foi queimada, a primeira medida é colocar a região em água corrente fria por, pelo menos, cinco minutos. Esse é tempo necessário para que a pele se resfrie e a pessoa sinta um certo alívio. Além disso, outras ações ajudam a evitar a inflamação.

Independentemente do grau da queimadura, é importante também manter o corpo hidratado. Beber água contribuirá durante o período de recuperação. Já as bolhas protegem a pele de infecções, além de ajudarem na cicatrização por causa do líquido ceroso. Por isso, elas não dever ser estouradas.

Em casos graves, o médico deve ser procurado. Afinal, ele conseguirá avaliar a gravidade do problema e, assim, receitar o medicamento necessário.

