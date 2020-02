Temor com coronavírus leva Turquia a fechar fronteira com Irã e cancelar voos

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, disse que a fronteira com o Irã será fechada a partir deste domingo devido ao número de casos de coronavírus no país vizinho.

Koca disse que os voos do Irã também cessariam a partir das 20h, no horário local. As passagens rodoviárias e ferroviárias entre os dois países seriam fechadas

três horas antes.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Ministério da Saúde do Irã elevou neste domingo o número de mortos pelo novo coronavírus para oito, com 43 casos confirmados. A Turquia não registrou nenhum caso do vírus até o momento. As viagens da Turquia ao Irã continuarão, acrescentou.

Advertisement

Há uma preocupação de que os aglomerados de coronavírus no Irã, na Itália e na Coreia do Seul possam sinalizar um novo estágio sério na disseminação global do vírus.

Fonte: Associated Press

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.