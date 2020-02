Chuva adia conclusão das semifinais do Rio Open para domingo

Por Estadão - Estadão 7

Pelo segundo dia consecutivo, a chuva atrapalhou a programação do Rio Open, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Com as condições climáticas adversas, só foi possível concluir os dois jogos das quartas de final de simples que não haviam sido encerradas na sexta.

Mas a finalização das semifinais ficou para o domingo, tanto em simples como nas duplas. Assim, deverá ser um dia cheio no Jockey Club Brasileiro, também com as decisões sendo realizadas em uma espécie de “rodada dupla” para os tenistas.

De acordo com a programação divulgada pelos organizadores, as semifinais de simples serão retomadas às 13 horas, com a decisão agendada para as 17h30. Já às 15 horas, deve começar a final de simples.

A semifinal entre Cristian Garin e Borna Coric foi paralisada quando o chileno, número 25 do mundo, derrotava o croata, 32º colocado no ranking, por 6/4 e 4/4. No outro confronto por vaga na decisão, o italiano Gianluca Mager, número 128 do mundo, fazia 7/6 (7/4) e 3/3 no húngaro Attila Balazs (106º) quando o confronto precisou ser paralisado.

Antes, Mager sustentou a vantagem que havia obtido na sexta e definiu sua vitória sobre o austríaco Dominic Thiem, o número 4 do mundo, por 7/6 e 7/5. E Balazs conseguiu uma virada para bater o espanhol Pedro Martinez (133º) por 2/6, 6/4 e 6/2.

A chuva atrapalhou tanto a programação do Rio Open, como havia ocorrido na sexta-feira, que as semifinais de simples só puderam ser iniciadas por volta das 22h30, após cerca de cinco horas de espera, e nem foram concluídas, após os tenistas ficarem 1h30 em quadra, pois voltou a chover.

As partidas da mesma fase nas duplas também só serão concluídas neste domingo. São elas: Marcel Granollers/Horacio Zeballos x Thiago Monteiro/Felipe Meligeni (7/6 e 0/1), prevista para ser retomada às 11 horas, e Marcelo Melo/Lukasz Kubot x Salvatore Caruso/Federico Gaio (1/1), que vai começar às 10h30.

