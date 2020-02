EUA: Bernie Sanders vence com folga prévias Democratas em Nevada

Por Estadão - Estadão 6

Bernie Sanders obteve uma vitória expressiva nas prévias do partido Democrata para as eleições presidenciais em Nevada neste sábado, segundo informações da Associated Press. Assim, o senador consolida seu status de líder Democrata em meio a crescentes questionamentos sobre suas ideias mais liberais e sua capacidade de derrotar o atual presidente Donald Trump.

O senador de 78 anos do estado de Vermont reuniu com sucesso sua base leal e recorreu ao apoio da grande comunidade latina de Nevada, onde as minorias têm um peso importante nos pleitos eleitorais.

A vitória em Nevada começou a ser construída em New Hampshire, onde foi realizada outra prévia no início do mês. Na primeira prévia, em Iowa, ele terminou tecnicamente empatado em primeiro lugar com Pete Buttigieg, ex-prefeito de South Bend, Indiana, que tentou se posicionar como um contraponto ideológico à política progressista descarada de Sanders, mas que, em Nevada, lutava por um distante segundo lugar com o ex-vice-presidente Joe Biden. Fonte: Associated Press.

