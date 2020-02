Itália: Governo suspende três jogos de futebol por casos de coronavírus

Por Estadão - Estadão 10

Três partidas de futebol da Série A do Campeonato Italiano agendadas para este domingo, nas regiões norte da Lombardia e Veneto, foram suspensas pela liga, após a morte de duas pessoas infectadas com coronavírus.

Sob ordens do governo, foram canceladas as partidas Inter Milão x Sampdoria, Atalanta x Sassuolo e Hellas Verona x Cagliari. Três outros jogos em Gênova, Turim e Roma, também no domingo, estão mantidos.

Uma dúzia de cidades no norte da Itália foi efetivamente bloqueada no sábado, após a morte de duas pessoas infectadas com o coronavírus, além de um número crescente de casos sem ligação direta com o surto original fora do país. Fonte: Associated Press.

