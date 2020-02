Correção: Antes de semana decisiva, Real perde para o lanterna e deixa liderança

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A matéria enviada anteriormente continha erros no primeiro e terceiro parágrafos. O adversário do Real Madrid foi o Levante – e não o Leganés. Segue a versão corrigida:

O Real Madrid sofreu um revés inesperado neste sábado. E ele não poderia ter surgido em hora menos oportuna. A derrota da equipe merengue por 1 a 0 para o Levante, fora de casa, não apenas permitiu ao Barcelona assumir a liderança do Campeonato Espanhol como derrubou o moral do elenco antes de uma semana absolutamente fundamental para o clube.

Na quarta-feira, o Real vai receber o Manchester City pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa – será imprescindível obter uma vitória para disputar a partida da volta, na Inglaterra, em vantagem. No domingo, será disputado o clássico contra o Barcelona.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Real continua com 53 pontos na classificação do Espanhol, dois a menos do que o Barcelona. Embora ainda faltem 13 rodadas para o fim da competição, uma derrota para o rival poderá complicar muito a situação do time de Madri no campeonato. E o Levante agora não é mais o único lanterna da competição, pois divide essa “honraria” com o Espanyol.

No primeiro tempo, parecia que o enorme favoritismo do Real seria confirmado sem muitos problemas. O time comandado por Zinedine Zidane criou várias oportunidades de gol, mas elas foram desperdiçadas. Benzema, Casemiro e Modric estiveram perto de marcar, só que não conseguiram sair do quase.

Tudo deu errado para o Real na segunda metade do jogo. A começar pelo fato de Eden Hazard ter se machucado mais uma vez. O belga saiu de campo sentindo dor no tornozelo direito, o mesmo que o deixou fora do futebol por quase três meses. Ele foi substituído por Vinícius Júnior.

A coisa ficou pior aos 33 minutos. Em um contra-ataque, Morales recebeu um lançamento, entrou na área e, mesmo com pouco ângulo, mandou um chute de pé esquerdo que surpreendeu o goleiro Courtois. No tempo que restou de jogo, o Real se lançou desesperadamente ao ataque, mas faltou lucidez para chegar ao empate.

Em San Sebastián, a Real Sociedad venceu o Valencia por 3 a 0. O time basco agora é o quarto colocado, com 40 pontos, empatado com Atlético de Madrid e Sevilla. O Valencia é o oitavo, com 38.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.