Israel: Autoridades pedem quarentena para quem teve contato com sul-coreanos

Autoridades de saúde israelenses e palestinas pediram neste sábado que as pessoas que estiveram em contato próximo com um grupo de turistas sul-coreanos se coloquem em quarentena.

O pedido foi feito depois que a Coreia do Sul informou Israel que nove membros do grupo que visitaram Israel e a Cisjordânia por uma semana este mês apresentaram resultados positivos para coronavírus. Os turistas foram diagnosticados ao voltar para casa.

Enquanto isso, a mídia israelense informou que um avião sul-coreano que pousou no aeroporto Ben Gurion no país na noite de sábado será enviado de volta a Seul, depois que 12 israelenses a bordo forem evacuados e colocados em quarentena. O avião foi taxiado para longe do terminal alocado.

O Ministério da Saúde de Israel disse que está investigando se os turistas coreanos transmitiram o vírus enquanto estavam no país.

O ministério publicou uma lista de lugares visitados pelos turistas, incluindo igrejas em Jerusalém e outras cidades, e instruiu as pessoas que entraram em contato próximo com o grupo para notificar o ministério e ficar em quarentena por 14 dias. Um aviso semelhante foi emitido pelo Ministério da Saúde Palestino.

Na sexta-feira, Israel disse que um passageiro que estava em quarentena em um navio de cruzeiro no Japão foi diagnosticado com o vírus depois que ele foi levado para casa com um grupo de 11 israelenses, tornando-o o primeiro caso a ser registrado dentro de Israel. Os outros estão em quarentena.

Três outros israelenses estão sendo tratados no Japão após contrair o vírus no navio de cruzeiro. Não houve casos registrados nos territórios palestinos. Fonte: Associated Press.

