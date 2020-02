Blocos que desfilam até às 13h reúnem quase 800 mil pessoas no Rio

Por Estadão - Estadão 4

A Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) divulgou a estimativa do número de foliões que lotaram os blocos da cidade na manhã deste sábado, 22, e que terão que encerrar o desfile às 13h, de acordo com determinação da Prefeitura do Rio.

Segundo apuração do órgão, o Cordão do Bola Preta levou 630 mil pessoas às ruas, bem abaixo dos 2 milhões estimados pelos seus organizadores; o Escangalha reuniu 50 mil pessoas; e o Carrossel de Emoções, especializado em funk, que saiu na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, desfilou com 115 mil pessoas.

PM apreende 6 facas

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, até por volta do meio-dia equipes do 5º Batalhão, que atua no Centro do Rio prenderam dois homens que portavam entorpecentes nos pontos de bloqueio e revista da Av. Primeiro de Março.

“Os agentes apreenderam seis facas, cinco tesouras, sete chaves de fenda, um canivete, dois alicates, quatro estiletes, dois simulacros, uma arma de choque e garrafas, até o momento”, informou a PM.

