Especial 'Friends' com elenco original é confirmado

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, que formam o elenco de Friends, voltarão a se reunir para um episódio especial da série não roteirizado, que deve ter cerca de uma hora de duração. O especial será exibido na HBO Max, serviço de streaming da HBO que ainda será lançado.

A novidade foi anunciada pela HBO Max e também pelo elenco – que compartilhou a mesma foto de divulgação com a mesma legenda em seus perfis nas redes sociais: “Está acontecendo”, escreveram.

Clique aqui

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Além do especial, a HBO Max também vai disponibilizar todos os episódios da série, que estarão no seu serviço de streaming a partir de maio, quando estreia a plataforma que deve disputar público com Netflix, Disney+ e Amazon Prime.

De acordo com a Variety, as seis estrelas do elenco devem receber pelo menos US $ 2,5 milhões cada para participar do especial.

Considerada uma das comédias mais influentes de todos os tempos, Friends teve 10 temporadas, transmitidas entre 1994 e 2005. O primeiro episódio foi ao ar em 22 de setembro de 1994, quando o público conheceu pela primeira vez Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross.

Com uma premissa simples – seis amigos jovens, morando em Nova York e enfrentando o começo da vida adulta – Friends, que completou 25 anos em 2019, acabou se tornando uma das séries mais populares da televisão. E emplacou 10 temporadas, 236 episódios, muitos deles com participações especiais.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.