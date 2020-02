Governo nomeia coronel Marcos Heleno Oliveira presidente do Inmetro

Por Estadão - Estadão 15

O governo federal exonerou Angela Flores Furtado do cargo de presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e nomeou para o lugar dela o coronel Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior. Angela, que é administradora, estava à frente do órgão desde o início do governo de Jair Bolsonaro.

A troca dos titulares está publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) da segunda-feira, 17.

Luci Ribeiro

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

