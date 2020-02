Zagueiro Lucas Veríssimo deve 'estrear' pelo Santos no sábado, contra o Ituano

Por Estadão - Estadão 5

O zagueiro Lucas Veríssimo deverá fazer sua estreia na temporada pela equipe do Santos, sábado, em Itu, diante do Ituano, às 16h30, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida durante a pré-temporada, o defensor poderá recuperar a vaga de titular na equipe do técnico Jesualdo Ferreira, ao herdar a vaga deixada por Luiz Felipe, que levou o terceiro cartão amarelo no empate sem gols diante da Ferroviária, em Araraquara, domingo à noite.

Aos 24 anos, Veríssimo foi titular e um dos destaques do time do técnico argentino Jorge Sampaoli no ano passado, o que despertou o interesse de vários clubes da Europa.

O zagueiro é o único jogador da zaga santista que permanece na Vila Belmiro. Ano passado formou dupla com Gustavo Henrique, que se transferiu para o Flamengo. Já os laterais Victor Ferraz foi para o Grêmio e Jorge retornou para o Mônaco. Os titulares agora são Felipe Jonatan e Pará. Em 2019, Veríssimo disputou 39 jogos, marcou dois gols e levou 17 cartões amarelos.

O Santos é o único time grande a liderar o seu grupo no Campeonato Paulista. Com 11 pontos, é o primeiro da chave A, enquanto a Ponte Preta soma seis, seguida por Água Santa (5) e Oeste (4).

