Japão: PIB do 4Tri19 encolhe 6,3% em termos anualizados com queda no consumo

A economia do Japão encolheu a um ritmo anualizado de 6,3% no quarto trimestre de 2019, um resultado pior que o esperado, e a primeiro recuo do PIB do país em mais de um ano. O aumento dos impostos sobre vendas de mercadorias teve impacto direto sobre o consumo dos japoneses.

Segundo economistas, o Japão, a terceira maior economia do mundo depois de Estados Unidos e China, pode entrar em recessão técnica – dois trimestres seguidos de contração – neste início de 2020 devido aos efeitos do novo coronavírus.

Economistas consultados pelo provedor de dados Quick esperavam um recuo anualizado de 3,9% no trimestre de outubro a dezembro. A queda de 6,3% refletiu o consumo privado fraco, que caiu 2,9% no trimestre. Os consumidores apertaram suas contas depois que o imposto nacional sobre vendas subiu de 8% para 10% em 1º de outubro.

Em relação ao terceiro trimestre, o PIB do Japão registrou recuo nominal de 1,2%, e real, já contando a inflação do período, de 1,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.

