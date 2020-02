Boavista empata com Volta Redonda e faz a final da Taça Guanabara com o Flamengo

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O Boavista garantiu presença na final da Taça Guanabara ao lado do Flamengo na tarde deste domingo, ao empatar com o Volta Redonda, por 1 a 1, no Estádio Bacaxá, em Saquarema, em jogo único e válido pela semifinal. A decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca está confirmada para o sábado de carnaval, às 18 horas, no Maracanã.

A classificação veio com o empate porque o Boavista tinha essa vantagem por ter feito melhor campanha na fase de grupos. O time da região dos Lagos nunca conquistou a Taça Guanabara, vencida pelo Volta Redonda em 2005. O Flamengo ganhou do Fluminense, por 3 a 2, na outra semifinal. Neste domingo conquistou a Supercopa do Brasil, ao vencer o Athletico por 3 a 0.

Atuando em casa, o Boavista foi superior ao Volta Redonda no primeiro tempo e mereceu ter ido para o intervalo na frente do placar. Aos 29 minutos, Jean cobrou falta e Caio Dantas desviou para colocar o alviverde de Saquarema na frente.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Antes, o Boavista havia levado perigo em finalização de Tartá após boa troca de passes pelo lado direito. Depois, Jean só não ampliou porque Douglas Borges fez grande defesa.

Na volta do intervalo, o Boavista viu o goleiro adversário salvar mais uma vez em chute de Tartá. O Volta Redonda não conseguia passar pela forte marcação imposta pelos donos da casa.

Até que, aos 32 minutos, o árbitro, avisado pelo VAR, assinalou pênalti de Tartá em cima de Oliveira. Marcelo cobrou no meio do gol e deixou tudo igual. O Volta Redonda ainda precisava de um gol para se classificar.

Nos minutos finais, o time visitante partiu com tudo em busca da virada e assustou em finalização de Luiz Paulo por cima do gol. Mas o Boavista conseguiu segurar o empate e ficou com a vaga na final da Taça Guanabara.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.