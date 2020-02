Marcelo Demoliner é eliminado nas semifinais do ATP de Buenos Aires

Por Estadão - Estadão 6

Faltou pouco para Marcelo Demoliner chegar a duas finais consecutivas no circuito da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Menos de uma semana depois de conquistar o título em Córdoba, o gaúcho e o holandês Matwe Middelkoop foram derrotados na semifinal em Buenos Aires pela dupla formada pelo espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5).

Com o bom resultado na capital argentina, Demoliner e Middelkoop deverão subir para a 13.ª colocação do ranking de duplas. Os oito melhores da temporada vão se classificar para o ATP Finals, em Londres, evento que encerrará o calendário de 2020.

O gaúcho e o holandês vão disputar agora o Rio Open, principal torneio da América do Sul. Eles vão estrear contra Roman Jebavy e Igor Zelenay e, se vencerem, poderão enfrentar na sequência Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot.

Na chave de simples em Buenos Aires, o português Pedro Sousa e o norueguês Casper Rudd vão disputar a final neste domingo. Sousa nem precisou jogar a semifinal, já que o argentino Diego Schwartzman abriu mão de entrar em quadra por causa de uma lesão. Ruud, por sua vez, jogou e venceu o argentino Juan Ignacio Londero por 2 a 1, de virada (4/6, 7/5 e 6/1).

Na Holanda, o francês Gael Monfils derrotou o sérvio Filip Krajinovic por 2 a 0 (6/4 e 7/6 (7/5)) na semifinal do ATP de Roterdã. Ele vai enfrentar na decisão, neste domingo, o canadense Felix Auger-Aliassime, que derrotou o espanhol Pablo Carreño Busta por 2 a 0 (7/6(7/2) e 6/4).

A final do WTA de São Petersburgo, na Rússia, será disputada entre a holandesa Kiki Bertens, que venceu a russa Ekaterina Alexandrova por 2 a 1 (6/3, 4/6 e 6/1), e a casaque Elena Rybakina, que passou pela grega Maria Sakkari também por 2 a 1 (3/6, 7/5 e 6/1).

BELUCCI – Nos Estados Unidos, Thomaz Bellucci parou nas semifinais do challenger (série de torneios de peso inferior aos do circuito da ATP) de Cleveland. O paulista, atualmente na 337.ª colocação do ranking mundial, foi batido em sets diretos pelo dinamarquês Mikael Torpegaard, com parciais de 6/1 e 6/1. Foi a primeira semifinal de Bellucci em dez meses.

