Na véspera da Supercopa do Brasil, Jorge Jesus volta a cutucar o Fluminense

O Flamengo disputa a Supercopa do Brasil, neste domingo, às 11 horas, com o Athletico-PR, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas o assunto na véspera ainda foram as declarações do técnico Jorge Jesus após a semifinal da Taça Guanabara, quando o rubro-negro eliminou o Fluminense.

O português não se incomodou com as críticas que sofreu após o clássico, quando foi chamado de arrogante por jornalistas e torcedores, ao dizer que o Flamengo estava em outro patamar com relação ao rival.

“Vi alguns programas esportivos e volto a dizer. Constatei fatos. Fluminense mais forte do que ano passado, e que tinha como objetivo de conquistar o troféu, e que estávamos em outro patamar”, disse o treinador, em entrevista coletiva no Mané Garrincha. “O Fluminense disputa o (título) nacional? O Fluminense vai disputar Libertadores? Mundial? Estamos em outro patamar de disputa. Isso é arrogância?”

Jorge Jesus se esquivou quando perguntado sobre a renovação de contrato. “Esse tema não é importante (futuro). Importante é a disputa dos títulos, esse que é meu foco. Estamos em três frentes e queremos conquistá-las. Esse é meu objetivo no Flamengo.”

