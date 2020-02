Desemprego no 4º tri foi de 9,2% para homens e 13,1% para mulheres, diz IBGE

Por Estadão - Estadão 6

A taxa de desemprego entre as mulheres brasileiras foi de 13,1% no quarto trimestre do ano, significativamente superior à taxa de desocupação de 9,2% dos homens. Na média global, a taxa de desemprego foi de 11,0% no quarto trimestre.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 14.

As mulheres se mantiveram como a maior parte da população fora da força de trabalho em todas as regiões no quarto trimestre, o equivalente a 64,7% dos inativos na média do País.

Na população desempregada, as mulheres também eram maioria, 53,8%.

O nível da ocupação dos homens foi estimado em 65,0% no quarto trimestre, enquanto o das mulheres ficou em 46,2%.

Daniela Amorim

Estadao Conteudo

