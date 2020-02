Diretor da Aneel Rodrigo Limp será novo secretário de Energia Elétrica do MME

Por Estadão - Estadão 11

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Rodrigo Limp vai assumir o cargo de secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia (MME). Ainda não há data para a posse, mas ela deve ocorrer apenas no mês de março.

A publicação está na edição desta sexta-feira, 14, do Diário Oficial da União. A autorização foi dada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já que Limp é, originalmente, consultor legislativo da Casa.

Limp entrará no lugar deixado pelo ex-secretário Ricardo Cyrino, que anunciou sua saída, a pedido, em 10 de outubro. No mesmo dia, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) informou que Limp havia recebido um convite do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Antes de se tornar diretor da Aneel, Limp foi servidor na agência por oito anos, onde atuou como especialista em regulação. Engenheiro elétrico de formação, tem mestrado e MBA.

Com a saída de Limp, assumirá o cargo de diretor em caráter temporário o superintendente Júlio César Rezende Ferraz, primeiro da lista tríplice do órgão regulador.

O nome definitivo para a Aneel ainda terá que ser enviado pelo governo ao Senado e, então, submetido a uma sabatina.

Limp se tornou diretor da Aneel em 25 de maio de 2018 e seu mandato vai até 25 de maio de 2022. Quem for indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ficará no cargo até essa data.

Anne Warth

Estadao Conteudo

