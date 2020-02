Cruzeiro sofre contra o São Raimundo-RR, mas avança na Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 6

O Cruzeiro sofreu até o final, mas conseguiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira ao empatar com o modesto São Raimundo-RR, por 2 a 2, no Estádio Canarinho, em Boa Vista. A vaga veio porque o Cruzeiro está mais bem colocado que o São Raimundo-RR no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e tinha a vantagem do empate.

Passando por dificuldades financeiras, o Cruzeiro ganhou R$ 650 mil de premiação. Na segunda fase, o time faz o duelo mineiro contra o Boa, que eliminou o Vilhenense-RO também com um empate.

Diante de um adversário que ainda não havia jogado nenhuma partida oficial em 2020, o Cruzeiro começou ditando o ritmo e criou algumas oportunidades com Maurício, Roberson e Jhonata Robert.

Mas quem abriu o placar foi o São Raimundo aos 25 minutos. Alex cobrou falta para a área, Belão, em impedimento, desviou e Veracruz não desperdiçou. Apesar da reclamação dos jogadores cruzeirenses, o gol foi validado.

O empate mineiro veio na sequência, aos 33. Após cobrança de escanteio, Edu ficou com a sobra e finalizou cruzado. No último lance antes do intervalo, Jhonata Robert quase virou para o Cruzeiro em chute por cima.

Logo aos quatro minutos do segundo tempo, Judivan desceu em velocidade e tocou para Maurício. O chute encontrou os pés de Alexandre Jesus, que sacramentou a virada do Cruzeiro. Mais solto, o time mineiro seguiu em cima.

Maurício cobrou escanteio e Alexandre Jesus perdeu grande oportunidade. O São Raimundo voltou para o jogo aos 19 minutos. Alex cobrou falta, a bola passou por todo mundo e Stanley completou para o gol.

Empolgado, o São Raimundo esteve próximo de virar duas vezes com Stanley. Aos 32, Edu recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando o Cruzeiro com um jogador a menos.

Aos 40, Roberson perdeu a chance de colocar o Cruzeiro com um pé na vaga. Nos acréscimos, o experiente Edilson e o jovem Arthur discutiram após um lance dentro da área celeste.

