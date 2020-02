Correção: Léo Pereira sofre lesão e desfalca Flamengo na Supercopa do Brasil

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

A nota enviada anteriormente contém um erro no quinto parágrafo. Gustavo Henrique será desfalque por suspensão. Segue versão corrigida:

O Flamengo não vai contar com o zagueiro Léo Pereira no confronto com o Athletico-PR pela Supercopa do Brasil. Nesta quinta-feira, o clube comunicou que o jogador está lesionado e nem foi relacionado para o duelo de domingo, no Mané Garrincha, em Brasília.

Léo Pereira participou do clássico contra o Fluminense, quarta-feira, vencido por 3 a 2, pelas semifinais da Taça Guanabara. Não foi substituído, mas reclamou de dores na coxa esquerda após o duelo. E exames detectaram uma lesão no local.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

“O atleta Léo Pereira sentiu dor na posterior da coxa esquerda no jogo de ontem. Exame realizado nesta quinta-feira (13.02) constatou uma lesão no local. Iniciou tratamento”, anunciou o Flamengo em publicação no seu perfil no Twitter.

A lesão impede Léo Pereira de enfrentar o seu último clube. O zagueiro foi adquirido pelo Flamengo junto ao Atletico-PR no início desta temporada, no mesmo período em que o clube acertou a ida do espanhol Pablo Marí para o Arsenal.

Se perdeu Léo Pereira, o Flamengo terá um retorno importante para a sua defesa diante do Athletico. Recuperado de corte profundo no joelho direito, sofrido em seus primeiros treinos no ano, Rodrigo Caio ainda não atuou em 2020. E fará a sua estreia na temporada na partida decisiva.

Rodrigo Caio deverá formar dupla com Matheus Thuler, pois Gustavo Henrique terá de cumprir suspensão por causa de uma expulsão ainda quando defendia o Santos, diante do Avaí. Ele foi punido com dois jogos, mas só ficou de fora um. A direção do time rubro-negro entrou no STJD com pedido para conversão de pena em medida social.

Assim, o Flamengo deve entrar em campo no domingo com a seguinte formação: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.