Inscrições para o Fies são prorrogadas até esta sexta-feira, 14

O ministério da Educação (MEC) prorrogou até as 23h59 desta sexta-feira, dia 14, as inscrições para alunos que pretendem ingressar na universidade através do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). O prazo inicial era até a última quarta-feira, 12. Em comunicado, o MEC afirma que o restante do calendário permanece: os resultados serão divulgados em 26 de fevereiro; o complementação da inscrição pelos candidatos pré-selecionados na modalidade de 27/2 a 2/3; e a lista de espera entre 28/2 e 31/3. Ao todo, serão ofertadas 70 mil vagas. Para se candidatar, o estudante precisa se cadastrar no site oficial do governo federal.

