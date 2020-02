Atlético-MG só empata com Campinense, mas se classifica na Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 9

O Atlético-MG deixou a desejar, mas contou com o regulamento favorável e se classificou à segunda fase da Copa do Brasil, ao empatar sem gols, nesta quarta-feira à noite, com o Campinense, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

Agora, o time do técnico venezuelano Rafael Dudamel enfrentará Afogados ou Atlético-AC. Na segunda fase, em caso de empate, haverá pênaltis.

Apesar de ser favorito, o time mineiro pouco assustou. O time paraibano tomou a iniciativa durante toda a partida. A primeira chance foi dos donos da casa em chute de longa distância de Romário. Állefe também tentou de fora da área, mas sem sucesso.

No segundo tempo, a primeira chance foi do Atlético. Dylan Borrero, aos 8 minutos, arriscou da entrada da área e a bola passou perto. O zagueiro Réver também teve sua chance em cabeçada aos 20 minutos, mas Alex Maranhão evitou o gol.

O Campinense assustou aos 26 minutos, quando Fábio Júnior acertou a rede pelo lado de fora. O clube paraibano bem que tentou, mas não conseguiu furar a retranca do Atlético e foi eliminado. Frustrou sua torcida.

