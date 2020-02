Em grande vitória, Monteiro supera Coric e vai às quartas em Buenos Aires

Por Estadão - Estadão 11

Em uma de suas maiores vitórias no circuito, Thiago Monteiro despachou o croata Borna Coric nesta quarta-feira e avançou às quartas de final do Torneio de Buenos Aires, na Argentina. O tenista número 1 do Brasil superou o favorito por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6), em 1h46min. Coric é o atual 31º do mundo, mas já foi o 12º.

Na busca por uma vaga na semifinal da competição de nível ATP 250, Monteiro vai enfrentar o português Pedro Sousa, atual 145º do mundo. Será o segundo confronto entre eles. No primeiro, o brasileiro levou a melhor, no Rio Open do ano passado.

Atual 92º do mundo, o tenista do País não vencia um rival tão bem ranqueado desde julho de 2016. Na ocasião, eliminara o francês Gilles Simon, então número 30 do mundo. Sua maior vitória continua sendo aquela sobre o também francês Jo-Wilfried Tsonga no Rio Open daquele mesmo ano. Na época, Tsonga era o nono do ranking da ATP.

Em boa fase, Monteiro tenta repetir em Buenos Aires sua melhor campanha num torneio de nível ATP. Em 2018, ele alcançou a semifinal do Torneio de Quito, no Equador. O brasileiro vem do bicampeonato do Challenger de Punta del Este, no Uruguai, há duas semanas.

Nesta quarta, o tenista do Brasil só encontrou maiores dificuldades logo no começo da partida, quando perdeu o seu saque. No entanto, foi a única quebra que sofreu ao logo de quase duas horas. Passado o nervosismo, ele virou o placar no primeiro set e não foi mais contido pelo rival.

Monteiro terminou o jogo com duas quebras sobre o favorito. E demonstrou grande performance no serviço, com aproveitamento de 86% dos pontos quando jogou com o primeiro saque. Mais consistente, confirmou a boa fase e ganhou embalo para seguir surpreendendo no saibro de Bueno Aires.

DUPLAS – Mais cedo, o Brasil também se destacou na chave de duplas. Na estreia, Marcelo Demoliner e o holandês Matwe Middelkoop superaram o italiano Marco Cecchinato e o espanhol Albert Ramos por duplo 6/4. A parceria vem do título conquistado no Torneio de Córdoba, também na Argentina, no fim de semana passado.

