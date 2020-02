Bolsonaro chega ao Palácio da Alvorada e diz que está tudo bem no governo

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (12), ao chegar ao Palácio da Alvorada, que o governo segue bem.

O presidente não parou para dar entrevista para a imprensa, apenas conversou com populares, e fez a afirmação ao ser questionado sobre as possíveis mudanças no comando da Casa Civil e do ministério da Cidadania. Nesta tarde, o presidente teve reuniões com os titulares das duas pastas, Onyx Lorenzoni e Osmar Terra, respectivamente.

Oficialmente o Palácio do Planalto não se manifestou, mas segundo o Estado apurou, o presidente Bolsonaro convidou o general Walter Braga Netto, que comandou a intervenção no Rio de Janeiro em 2018, para o cargo de ministro da Casa Civil. Ele deve substituir Onyx, que poderá ser deslocado para o Ministério da Cidadania.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement