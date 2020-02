Idade de Jennifer Lopez é tema ligado ao Super Bowl mais buscado no Brasil

Por Estadão - Estadão 6

Shakira, 43, e Jennifer Lopez, 50, se apresentaram no intervalo do evento de futebol americano Super Bowl, realizado no último domingo, 2, nos Estados Unidos, e despertaram a curiosidade dos brasileiros na internet.

De acordo com um levantamento do Google, o termo relacionado à competição que foi mais procurado no Brasil foi “Jennifer Lopez idade” , com alta de 1500% entre o dia do festival e a tarde de segunda-feira, 3.

No mesmo período, o interesse de busca por J.Lo saltou 1050%, enquanto o de Shakira aumentou em 850%.

As principais perguntas feitas por brasileiros ao Google nesse espaço de tempo foram:

– De onde é Jennifer Lopez?

– Qual a idade da Jennifer Lopez?

– Jlo é latina?

– Qual a idade da Shakira?

– A que horas é o show da Shakira no Super Bowl?

– De onde é a Shakira?

As duas cantoras fizeram os 65 mil presentes ficarem em pé no Super Bowl 2020, cantando sucessos como On The Floor e Waka Waka, que marcou a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. Shakira chegou a se jogar nos braços do público.

As artistas interpretaram seus sucessos primeiro separadamente e, depois, juntas, em 13 minutos de apresentação.

Desde 2004, os shows do intervalo do Super Bowl mais buscados por brasileiros foram de Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna e Justin Timberlake.

