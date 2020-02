'Bauhaus: A New Era mostra a história do fundador da escola alemã de arquitetura

Por Estadão - Estadão 2

Chega nesta terça-feira, 4, às 23h, na HBO Mundi e HBO GO, a minissérie Bauhaus: A New Era. Composta por seis episódios, a produção vai contar a história da escola de arte alemã Bauhaus. Para isso, segue a vida de seu fundador, Walter Gropius, e de seu romance com a jovem artista Dörte Helm. No elenco, Anna Maria Mühe, August Diehl, Valerie Pachner, Ludwig Trepte, com direção de Lars Kraume.

