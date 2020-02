Taxas futuras de juros recuam após queda maior da produção industrial

Por Estadão - Estadão 4

Os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 4, após a produção industrial mostrar queda de 0,7% em dezembro ante novembro, a um dia de o Copom voltar a cortar a Selic, conforme expectativa do mercado. A queda foi maior do que previa a mediana (-0,5%) das estimativas calculada pelo Projeções Broadcast a partir do intervalo das expectativas dos analistas, que ia de uma queda de 1,7% a avanço de 0,5%. O movimento dos juros futuros também ocorre em dia de dólar mais fraco ante o real e outras moedas emergentes.

Às 9h07, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,290%, na mínima, de 4,325%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 recuava para 5,420%, na mínima, de 5,460% no ajuste de ontem. Já o DI para janeiro de 2025 recuava para 6,110%, de 6,150% no ajuste anterior.

Luciana Xavier

Estadao Conteudo

