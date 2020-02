Ataque em residência estudantil mata dois no Texas

Por Estadão - Estadão 8

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida nesta segunda-feira, dia 3, em um ataque a tiros no câmpus da Universidade do Texas A&M, na cidade de Commerce, no leste do Texas (EUA). A identidade do criminoso e os motivos do ataque não foram informados pela polícia. O crime ocorreu no complexo residencial Pride Rock da universidade – residência estudantil mista de três andares, destinada a calouros. (Com agências internacionais).

Estadao Conteudo

