Gravidez: benefícios e cuidados com a atividade física

A gravidez é um período importante na vida da mulher. Por isso exige atenção especial. Além de manter uma alimentação saudável e equilibrada, a atividade física é recomendada. Entretanto, alguns cuidados são necessários. Por isso, o primeiro passo é o acompanhamento médico constante. Somente ele poderá avaliar cada caso e, assim, indicar ou proibir a prática de exercícios durante essa fase.

Manter o corpo ativo também ajuda na saúde do bebê, mas existem algumas limitações e precauções. Os exercícios mais recomendados para as gestantes são os que não apresentam riscos de quedas, nem provocam impacto.

Bem-estar

Aliás, o período de gravidez não deve ser utilizado para ganhar condicionamento físico. O foco é garantir o bem-estar da gestante e do bebê. Por isso, a futura mamãe deve aproveitar a fase para trabalhar os músculos relacionados com os nove meses de gestação e com o parto.

Benefícios

Os exercícios certos durante essa fase promovem diversos benefícios. A atividade física ajuda, por exemplo, a evitar dores lombares que podem surgir com o ganho de peso e a mudança da postura corporal.

Durante essa fase, o inchaço também é normal, principalmente nas pernas, tornozelos e mãos. Isso ocorre porque o organismo produz maior volume de sangue e fluídos corporais para auxiliar no desenvolvimento do bebê.

A atividade esportiva contribui com a disposição da gestante, além de ajudar com o parto. Mas vale novamente destacar: antes de qualquer iniciativa, fale com o seu médico.

