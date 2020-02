FUP: Terceiro dia de greve mobiliza 14,7 mil empregados da Petrobras

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A greve convocada pela Federação Única dos Petroleiors (FUP) mobilizou 14,75 mil empregados da Petrobras até agora, o que representa 80% do total de 18,43 mil trabalhadores representados pela entidade sindical. A paralisação foi iniciada no último sábado, em protesto principalmente contra as demissões decorrentes do fechamento da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR), em Araucária (PR).

A FUP contabiliza 28 bases envolvidas em 12 Estados. As adesões acontecem principalmente nas refinarias, terminais marítimos e usinas térmicas. Na maioria dessas unidades, não há rendição de turno entre os funcionários.

Dezenas de petroleiros permanecem mobilizados na frente do edifício-sede, no centro do Rio, desde o início da manhã desta segunda-feira. No fim do dia, a FUP projetou uma série de frases de protesto na fachada do prédio, um dos marcos arquitetônicos da cidade.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement