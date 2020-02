Goleiro de 18 anos faz história no Vasco e entra na lista da Copa Sul-Americana

Por Estadão - Estadão 8

Mais preocupado com a estreia na Copa Sul-Americana em casa contra o Oriente Petrolero, da Bolívia, nesta quarta-feira, no estádio de São Januário, o técnico Abel Braga resolveu escalar o Vasco com um time totalmente reserva no clássico contra o Botafogo. Apesar da derrota no domingo, um jogador teve muito o que comemorar. O goleiro Lucão, de apenas 18 anos, fez história e se tornou o mais jovem da posição a ser titular da equipe logo em sua estreia neste século.

O último goleiro a estrear como titular tão jovem havia sido Hélton, no ano de 2000, no primeiro compromisso do Vasco no Mundial de Clubes da Fifa. Na oportunidade, o ídolo vascaíno possuía 21 anos, 7 meses e 19 dias, uma idade bastante superior a de Lucão, que jogou o clássico contra o Botafogo com 18 anos, 11 meses e 2 dias.

“É uma honra para mim conseguir superar o Hélton, um dos maiores goleiros que defenderam a camisa do Vasco ao lado do Carlos Germano, que está no dia a dia com a gente. Ter conseguido bater esse recorde foi a realização de um sonho. Estrear no profissional e receber essa notícia foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida durante esse tempo que estou no futebol”, declarou o goleiro, que ficou feliz com sua atuação.

“Foi minha primeira oportunidade e a experiência foi muito boa. Vinha trabalhando desde a base para conseguir essa chance e procurei aproveitá-la. O clássico é um jogo diferente e procurei manter o foco. Fiquei sabendo que iria jogar durante a semana e me preparei bastante para esse momento. Vi alguns vídeos do time do Botafogo, até para saber como eles atacavam, batiam na bola e simulamos todas essas situações ao longo da semana”, completou.

Nesta segunda-feira, o Vasco divulgou a lista com 30 jogadores inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana e o nome de Lucão está lá, com a camisa 29. A relação conta com apenas oito jogadores que fizeram parte do grupo na mais recente participação cruzmaltina na competição, em 2018: Fernando Miguel, Ricardo, Marrony, Lucas Santos, Andrey, Henrique, Yago Pikachu e Raul.

Essa será a sétima vez que o Vasco disputará a Copa Sul-Americana. A melhor participação vascaína ocorreu na temporada de 2011, quando o clube chegou até as semifinais e acabou sendo eliminado pela Universidad de Chile, que encerrou aquela edição como campeã.

Confira a lista de inscritos do Vasco na Copa Sul-Americana:

1 – Fernando Miguel

2 – Cayo Tenório

3 – Werley

4 – Ricardo Graça

5 – Leandro Castan

6 – Nathan

7 – Marrony

8 – Menezes

9 – Lucas Ribamar

10 – Caio Lopes

11 – Talles

12 – Jordi

13 – Lucas Santos

14 – Germán Cano

15 – Andrey

16 – Alexandre

17 – Gabriel Pec

18 – Bruno Gomes

19 – Juninho

20 – Marcos Junior

21 – Henrique

22 – Yago Pikachu

23 – Riquelme

24 – Alexander

25 – Miranda

26 – Raul

27 – Tiago Reis

28 – Vinicius

29 – Lucão

30 – Ulisses

