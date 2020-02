Congresso dá início aos trabalhos com plenário esvaziado

Por Estadão - Estadão 5

O Congresso Nacional deu início aos seus trabalhos em 2020 com um plenário esvaziado de parlamentares. No momento em que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acompanhados do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, entraram no plenário, o sistema da Câmara registrava a presença de apenas 32 dos 513 deputados.

A maioria das cadeiras no plenário da Câmara, onde a sessão ocorre, estava desocupada.

Os parlamentares costumam chegar em Brasília entre a noite de segunda e a terça-feira.

Davi Alcolumbre declarou aberto o ano legislativo de 2020. A declaração foi feita no plenário da Câmara dos Deputados.

Além dele, de Maia e Onyx, estavam presentes o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras.

Onyx chegou ao Congresso acompanhado também de outros ministros do governo Bolsonaro, que agora acompanham a sessão.

São eles: Tereza Cristina (Agricultura), Osmar Terra (Cidadania) e Jorge Oliveira (Secretaria de Governo).

