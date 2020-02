Com dois do garoto Fati, Barcelona bate o Levante e segue na cola do Real Madrid

Por Estadão - Estadão 7

O Barcelona venceu o Levante por 2 a 1 neste domingo, no Camp Nou, e se manteve a três pontos de distância do líder Real Madrid. A vitória veio graças à boa atuação do garoto Ansu Fati. O jovem de 17 começou entre os titulares e marcou os dois gols da equipe catalã. Os visitantes descontaram nos acréscimos com Rochina.

O Real havia vencido o clássico com o Atlético de Madrid no sábado, por 1 a 0, e o Barcelona precisava também dos três pontos para que o rival não disparasse na liderança. Ao garantir a vitória, o time catalão foi a 46 e manteve a distância para a equipe madrilenha, que tem 49. O Levante é o 13º, com 26.

Na próxima rodada do Espanhol, as duas equipes que brigam pelo título jogam no domingo. O Real entra em campo às 12h (de Brasília) para enfrentar o Osasuna, fora de casa. O Barcelona visitará o Betis, às 17h.

O Barcelona dominou o jogo e marcou seus dois gols quase que na sequência e de maneira semelhante. Aos 29, Fati aproveitou assistência de Messi e tirou do goleiro para abrir o marcador. Dois minutos depois, o camisa 10 serviu novamente o garoto, que dominou e bateu cruzado de esquerda.

Messi fez também uma grande apresentação, mas seu gol teimou em não sair. O argentino parou por três vezes nas mãos do goleiro adversário. Inspirado, Fati ainda arriscou uma bicicleta, mas a bola saiu com perigo.

O Levante esboçou uma pressão na reta final da partida e conseguiu o gol de honra aos 46, com ajuda de Ter Stegen. Rochina bateu sem muita pretensão de fora da área, o goleiro alemão agachou para defender, mas deixou a bola passar.

Também neste domingo o Sevilla ficou no 1 a 1 com o Alavés, o Villarreal derrotou o Osasuna por 3 a 1, o Getafe bateu o Athletic Bilbao por 2 a 0, Eibar e Betis ficaram no 1 a 1 e o Leganés superou a Real Sociedad por 2 a 1.

