Bolsonaro afirma: fábrica israelense que extrai água do ar chegará ao Brasil

O presidente Jair Bolsonaro anunciou há pouco no Twitter que uma fábrica israelense que extrai água do ar será construída no Brasil. Bolsonaro, no entanto, não deu detalhes sobre o investimento.

De acordo com ele, será “mais uma via de enfrentamento da falta de água no Nordeste, além da dessalinização, poços artesianos e São Francisco”. “O empreendimento também criará empregos e desenvolvimento da região”, diz no tuíte de Bolsonaro.

Daniel Galvão

Estadao Conteudo

