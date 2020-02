Morre, aos 64 anos, o guitarrista Andy Gill, da banda Gang of Four

Por Estadão - Estadão 7

Integrante da lendária banda Gang of Four, pioneira do pós-punk, o guitarrista Andy Gill morreu neste sábado, dia 1º, em consequência de doença respiratória. Ele tinha 64 anos e, segundo seus companheiros da banda, planejava uma nova turnê enquanto estava hospitalizado. Gill e os outros integrantes do grupo (Jon King, Hugo Burnham e Dave Allen) lançaram em 1979 o álbum seminal da era punk, Entertainment, classificado pela revista Rolling Stone, em 2003, entre os 500 discos mais importantes de todos os tempos.

Também conhecido como produtor, Gill trabalhou com o grupo Red Hot Chilli Peppers em seu álbum de estreia, em 1984. Também colaborou com outras bandas, como The Jesus Lizard, The Stranglers e Killing Joke. O som de sua banda Gang of Four era considerado uma mistura de rock, funk, reggae e R&B. Nascido em Manchester, Gill estudou arte em Leeds onde conheceu seu companheiro de banda Jon King, com quem formou a banda em 1977, na Inglaterra. As letras do Gang of Four eram de natureza política e muito críticas à sociedade inglesa. Fonte: Associated Press.

