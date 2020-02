Roma perde para o Sassuolo fora de casa e pode deixar o G-4 do Italiano

Por Estadão - Estadão 8

A Roma perdeu para o Sassuolo por 4 a 2 neste sábado, fora de casa, e agora está ameaçada de perder o lugar no G-4 do Campeonato Italiano. A equipe se manteve em quarto lugar, com 39 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Atalanta, que tem 38, e recebe neste domingo o Genoa.

O Sassuolo respirou na competição e abriu distância da zona de rebaixamento. Com a vitória, foi a 26 pontos, em 13º lugar, agora a 11 do grupo da degola. O destaque da partida foi o atacante Francesco Caputo, que fez os dois primeiros gols do time da casa. Djurici e Boga completaram o placar. Dzeko e Veretout diminuíram para os visitantes.

O Sassuolo surpreendeu a Roma no início e, com 26 minutos de bola rolando, já vencia por 3 a 0. A Roma esboçou reação na etapa final e diminuiu para 3 a 2. O empate ficou complicado de buscar por causa da expulsão de Pellegrini, aos 25 minutos. Os anfitriões aproveitaram a vantagem e garantiram a vitória, aos 30.

Também neste sábado, o Cagliari empatou por 2 a 2 com o Parma, em casa. O brasileiro João Pedro e Giovanni Simeone marcaram para os anfitriões. Kucka e Cornelius empataram para o adversário. O Cagliari está em sexto lugar, com 32 pontos, e o Parma aparece logo atrás, em sétimo, com a mesma pontuação.

O Bologna derrotou o Brescia de virada, por 2 a 1, em casa. Torregrossa abriu o placar para os visitantes, mas Orsolini e Bani garantiram a vitória. A partida contou com dois brasileiros, uma de cada lado. O zagueiro Danilo, ex-Palmeiras, atuou pelo Bologna e o volante Rômulo, ex-Cruzeiro, foi titular pelo Brescia, atual lanterna, com apenas 15 pontos. O Bologna está em nono, com 30.

