Judoca Pelim é campeão e Kuwabara e Larissa Pimenta são bronze na Europa

O judô brasileiro conquistou três medalhas neste sábado em Abertos Europeus realizados em diferentes cidades. Em Sófia, na Bulgária, Phelipe Pelim foi campeão e Allan Kuwabara levou o bronze, ambos na disputa entre os ligeiros. Já Larissa Pimenta também faturou o bronze, mas em Odivelas, Portugal, naquela que foi a primeira medalha da seleção brasileira feminina em 2020.

Pelim (até 60kg), em sua estreia no Circuito Mundial nesta temporada, somou 100 pontos com o título. Na campanha em Sófia, ele venceu Dilshot Khalmatov (Ucrânia), Maxime Merlin (França), Ramazan Abdulaev (Rússia) e Cedric Revol (França), todos por ippon, até chegar à final. Na decisão, superou o azeri Oruj Valizada com um waza-ari no golden score.

“Estou muito feliz, porque esse é um ano muito importante, um ano olímpico. Pude começar de uma forma muito boa, subindo no pódio e ouvindo nosso hino tocar. Agora, a gente vai para o Grand Slam de Paris e minha ideia é manter esse rendimento, botando o Brasil no lugar mais alto do pódio”, projetou Pelim.

Na mesma categoria, Kuwabara perdeu mas quartas de final para Valizada. Mas ele se recuperou na repescagem, vencendo o marroquino Issam Bassou por ippon, depois derrotando Revol por waza-ari na luta que lhe rendeu o bronze.

Já em Odivelas, o bronze de Larissa (52kg) veio em uma disputa nacional, com Sarah Menezes. Após dois shidôs para cada lado, Pimenta aplicou um waza-ari no tempo extra para assegurar sua medalha.

Antes disso, Larissa havia vencido Tatiana Aiakina (Rússia) e Aleksandra Kaleta (Polônia), depois perdendo para Rina Tatsukaya (Japão), que posteriormente assegurou o título. Já Sarah venceu Penelope Bonna (França), na estreia, e caiu para Maiko Ushio (Japão), nas quartas de final. Na repescagem, derrotou Teresa Santos (Portugal).

Samara Oliveira (63kg), Willian Lima (66kg), Marcelo Contini (73kg) e Michael Marcelino (73kg) também competiram neste sábado na Europa, sendo eliminados nas fases preliminares.

Neste domingo, Danielle Karla Oliveira (70kg) e Beatriz Souza (+78kg) lutam em Portugal, enquanto Guilherme Schimidt (81kg) representará o Brasil na Bulgária.

