Vereza encontra Bolsonaro e nega que possa assumir cargo na gestão Regina Duarte

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O ator Carlos Vereza esteve neste sábado com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. Ele negou qualquer pretensão de assumir um cargo na gestão da atriz Regina Duarte na Secretaria de Cultura, lotada no Ministério do Turismo.

“Embora ela não precise, vim reiterar o meu apoio a ela. Regina Duarte tem uma visão democrática da cultura e fará um ótimo trabalho”, disse Vereza ao deixar o Alvorada.

Regina Duarte também esteve no Palácio do Alvorada na manhã deste sábado, e passou cerca de 40 minutos reunida com Bolsonaro, mas não falou com a imprensa.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement