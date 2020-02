Incêndio atinge prédio da Dataprev no Rio; ainda não há informações sobre vítimas

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Um incêndio atinge na manhã desta sábado, 1º, a cobertura de um prédio de 17 andares em Botafogo (zona sul do Rio) onde funciona a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), empresa pública federal. Até as 10h30 não havia informações sobre vítimas. O quartel do Humaitá (zona sul) do Corpo de Bombeiros atende a ocorrência.

A Dataprev é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Economia e responsável pela gestão da Base de Dados Sociais Brasileira, especialmente a do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Fábio Grellet

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement