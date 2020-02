Prêmio Kindle anuncia finalistas de 4ª edição

Por Estadão - Estadão 11

Em sua quarta edição, o Prêmio Kindle de Literatura revela hoje os cinco romances finalistas. São eles: Dias Vazios, de Barbara Nonato; Gigante Pela Própria Natureza, de Nelson de Oliveira (que assina sua ficção como Luiz Bras); Larissa Start, de Rafael Caputo; Para Você Nunca se Esquecer de Mim, de Eugênia Zerbini; e A Segunda Identidade, de Fernando Perdigão. Vale R$ 30 mil e a edição do livro impresso pela Nova Fronteira.

Além disso, esses cinco livros, bem como os finalistas da premiação nos países em que ela é realizada pela Amazon, como Índia, França e Reino Unido, serão avaliados pelo Amazon Prime Video. O melhor projeto ganha um contrato de opção de adaptação audiovisual e um adiantamento de US$ 10 mil. Não há data prevista para o anúncio do vencedor desta competição internacional, mas o ganhador do Prêmio Kindle será conhecido no dia 18.

Nesta edição, o Prêmio Kindle recebeu 1.800 originais, um crescimento de 19% em relação ao ano passado, quando a escritora e economista Eliana Cardoso ganhou com Dama de Paus. Para concorrer, os autores precisaram inscrever suas obras de ficção inéditas na plataforma de autopublicação da Amazon, e todos os livros estão lá, à venda, em sua versão digital.

A primeira seleção foi feita pela equipe da Nova Fronteira. Para esta nova etapa, foram convidados Conceição Evaristo e Marco Lucchesi. Os critérios são criatividade, originalidade, qualidade e viabilidade comercial.

Alexandre Munhoz, country manager para Kindle da Amazon, destaca a diversidade das publicações – tanto em gênero (há romance histórico, policial e distopia, por exemplo), quanto em sua origem. Embora os finalistas sejam de São Paulo, Rio e Paraná, houve inscrições de diferentes regiões do País.

“E temos percebido que autores já reconhecidos ou revelados em outras premiações estão se interessando em participar”, disse. E isso não se deve, ele diz, apenas ao adiantamento – mas à visibilidade que o prêmio dá. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

