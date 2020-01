Vitória Stone Fair deve receber 18 mil visitantes de 50 países em fevereiro

Por Redação - Redação 6

Com as exportações brasileiras de rochas ornamentais atingindo a marca de US$ 1 bilhão neste ano e projeções de aquecimento no mercado da construção civil em 2020, grandes nomes do setor de rochas ornamentais e suas tecnologias já confirmaram presença na Vitoria Stone Fair | Marmomac Latin America 2020, feira que abre o calendário internacional de eventos do setor, em fevereiro. Serão mais de 200 expositores, com uma previsão de público visitante de 18 mil pessoas, de 50 países.

Exibindo os mais diversos materiais, entre quartzitos, mármores e granitos, as opções expostas na feira vão do mais básico até o super exótico. O evento, que é o principal encontro do setor no Brasil e nas Américas, se tornou também um espaço para reunir arquitetos e designers, interessados no potencial dos materiais naturais para uso criativo e na construção.

“A Vitoria Stone Fair proporciona ao visitante uma experiência única: conhecer a tecnologia e a transformação das pedras, desde a sua extração, passando pelo beneficiamento das chapas e chegando até peças de alto valor agregado, como móveis e obras de arte”, explica a diretora da Milanez & Milaneze – empresa organizadora da feira e que pertence ao grupo Veronafiere –, Flávia Milanez Milaneze.

Entre os expositores confirmados, nomes consagrados da indústria brasileira, com forte atuação no mercado nacional e internacional, como Guidoni, Brasigran, Gramazini, PBA Stones, Magban, Marbrasa, Granos, Thor, Amagran, entre outros. “Nos últimos meses, recebemos confirmações de grandes clientes que virão e que querem conhecer as rochas ornamentais brasileiras. Iremos expor confiantes e motivados a fazermos uma feira excepcional, e acredito que será a melhor de todos os tempos”, comenta Matt Vigna, diretor de Vendas da Gramazini.

Expondo desde a primeira feira no Brasil, a Guidoni aposta em dois novos materiais: Calacatta Quartz e um novo mármore. “Para a nossa estratégia, é importante exibir a grande variedade do nosso portfólio, extraído de pedreiras próprias. Além disso, a feira é um importante hub do setor, oferecendo boas oportunidades de negócios tanto no Brasil como na América Latina. Para 2020, nossa expectativa é fortalecer os vínculos da marca no mercado interno e externo aumentando a participação nos negócios”, reforça o coordenador de Marketing do grupo, Ricardo Figueredo Malfacini.

Os números da feira chamam atenção pela participação de importantes empresas internacionais. Neste ano, além de tradicionais parceiros como Itália e China, países como Turquia, Egito, Irã, Palestina, Austrália e Portugal também estão entre os expositores. “Expandimos a divulgação do evento em todo o mundo. Um trabalho que exigiu um intenso planejamento, uma rede de parceiros e a presença de importantes expositores. Assim como nos anos anteriores, apostamos em projetos para qualificar o uso das rochas brasileiras e em ações para atrair um público comprador qualificado”, conta Flávia Milanez Milaneze.

Projetos especiais e compradores

Pelo terceiro ano consecutivo, a Vitoria Stone Fair | Marmomac Latin America terá um espaço destinado para a aplicação das pedras no design e na arquitetura, através de dois projetos especiais. O Brazilian Stones Original Design, realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais (Abirochas), em parceria com a Apex Brasil, reunirá obras de 30 designers renomados, produzidas com pedras naturais; já a Stone Collection é uma exposição que exibe os materiais considerados destaque pelas empresas participantes, ditando tendências para as próximas temporadas. A curadoria das exposições é da arquiteta e designer Vivian Coser.

Dentro do evento há ainda o projeto Buyers Club, que viabiliza a vinda de compradores internacionais de mercados estratégicos para o setor. A expectativa dos organizadores é de que cerca de 100 compradores estrangeiros circulem pela feira como convidados da Milanez & Milaneze, com foco voltado exclusivamente para a facilitação de negócios.

Para o presidente do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado (Sindirochas) Tales Machado, a Vitoria Stone Fair tem uma importância singular no setor de rochas ornamentais: “É uma feira de grande expressão para a atividade, que movimenta toda cadeia produtiva. Os empresários estão se planejando e esperam ansiosos por esse encontro, ponto central para a geração de negócios, desenvolvimento e transferência de conhecimentos no segmento, onde especialistas e empresas se encontram e discutem tendências e inovações da indústria de pedras e tecnologia”.

A feira

A Vitoria Stone Fair | Marmomac Latin America 2020 será realizada entre os dias 11 e 14 de fevereiro de 2020, contará com a participação de mais de 200 expositores e uma previsão de público visitante de mais de 18 mil pessoas. O evento é uma realização da Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere, com promoção do Sindirochas e Centrorochas e apoio da Abirochas.

