Veterinário retira parasita enorme de nariz de gato; veja vídeo

Por Redação - Redação 415

Advertisement

Advertisement

Um vídeo que chega a ser perturbador mostra um parasita enorme sendo retirado do nariz de um gato . Os donos do filhote de apenas oito semanas o levaram ao Animal Care East Veterinary Hospital, na Carolina do Norte, Estados Unidos, por causa de uma secreção nasal que não parava. Ao examinar o pet, o veterinário constatou o que havia de errado.

“O gatinho tinha um histórico de espirros, secreção no nariz e no olho, além de uma narina bastante distendida. Decidi cedá-lo, mas nunca imaginei que haveria um parasita tão grande em seu nariz. Geralmente esse tipo de parasita tem cerca de um centímetro e ficam na pele, esse é o maior que já vi e estava no nariz!”, disse o veterinário ao portal de notícias americano Newsflare.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement