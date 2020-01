Venda Nova tem 14 áreas com risco de deslizamentos e inundações; Defesa Civil orienta população

Por Redação - Redação 164

No período de verão, com a alta da temperatura e da umidade do ar, as chuvas podem ocorrer com maior intensidade provocando deslizamentos, alagamentos e quedas de vegetação e redes elétricas. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Venda Nova (Compdec) recomenda que a população redobre a atenção e evite áreas e situações de riscos.

Segundo o coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante, Woelpher Pierangelo, existem no município 14 áreas consideradas de risco, localizadas na sede e no interior. A maioria com registros de deslizamentos e inundações. As áreas são monitoradas pela Defesa Civil, que atua desde a prevenção até a reconstrução.

A participação da população é muito importante para a prevenção. Situações de anormalidade, como rachaduras e trincas de solo e de paredes; inclinações de árvores e postes; áreas de deslizamentos e alagadas; árvores e rede elétrica derrubadas devem ser comunicadas à COMPDEC. “Em qualquer situação de adversidade pedimos que a população entre em contato com a Defesa Civil imediatamente. Estamos disponíveis em tempo integral para atender os chamados”, diz Woelpher.

Nesses locais é recomendado que os moradores redobrem a atenção quando estiver chovendo. “Em situações de riscos orientamos que o morador se hospede em outra residência e solicite uma visita da Defesa Civil. Em casos de deslizamentos e alagamentos o morador deve evitar ao máximo transitar pelo local atingido”, orienta Woelpher.

Confira algumas recomendações:

– Em caso de emergência sempre avise a Defesa Civil

– Evite locais de deslizamentos

– Evite transitar por áreas alagadas

– Redobre a atenção ao dirigir sob chuva

– Não acesse locais onde ocorreu alguma anormalidade

– Informe sobre situações adversas, como: rachaduras e trincas de solo e de paredes; inclinações de árvores e postes; áreas de deslizamentos e alagadas; árvores e rede elétrica caídas.

Entre em contato com a Defesa Civil:

Telefones:

– (28) 99984-8819

– (28) 99919-1389

– 199

